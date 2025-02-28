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٢٨‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٠:٥٧ ص

محادثات مكثفة بشأن تنفيذ المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار

محادثات مكثفة بشأن تنفيذ المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار

القاهرة تشهد محادثات مكثفة بشأن تنفيذ المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، وذلك مع قرب انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه في حين تنتهي المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار لمدة 42 يوماً بين الكيان الصهيوني وحركة حماس رسمياً يوم السبت، إلا أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشأن كيفية تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.

هذا والعدوان الإسرائيلي يتواصل على الضفة الغربية من خلال الاقتحامات والاعتقالات وإرسال التعزيزات للمناطق المستهدفة بالحملات العسكرية.

وتحقيق أجراه الجيش الإسرائيلي يقر بفشل قواته في منع عملية طوفان الأقصى والتصدي لها، وصبّ التحقيق الزيت على نار الخلافات المتصاعدة داخل إسرائيل.

/انتهى/

رمز الخبر 1954968

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