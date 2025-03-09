مسؤول: منع استيراد الغاز الايراني سيتسبب بإنهيار منظومة الكهرباء في العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية النيابية في بيان أن العطواني استقبل القائم باعمال السفارة الأميركية ببغداد دانيال روبنستين والوفد المرافق، وإذ أكد أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت الحساس، شدد على طضرورة التواصل الدائم لتصحيح مسار العلاقات العراقية _الأميركية".

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأميركية على صعيد إدارة وتطوير عمل القطاع المالي والمصرفي. كما ركز الاجتماع على مناقشة موضوع الحظر الاميركي على الجمهورية الاسلامية الايرانية ومدى تأثيره على قطاع الطاقة الكهربائية في العراق، خاصة في ظل الحديث عن انتهاء مهلة إعفاء العراق من استيراد الغاز الإيراني.

وحمل العطواني، السفير الأميركي رسالة مهمة لحكومة بلاده مفادها، ان إيقاف استيراد الغاز الايراني ستكون تبعاته كارثية على الشعب العراقي لاسيما في فصل الصيف، حيث سيتسبب بإنهيار منظومة الكهرباء الوطنية، لعدم وجود اية بدائل في الوقت الراهن، وفقا للبيان.

وأكد العطواني ان الحكومة العراقية جادة في تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة من خلال العديد من المشاريع الواعدة فيما يتعلق باستثمار الغاز المصاحب، لغرض استخدامه في توليد الطاقة الكهربائية وبما يحقق الاكتفاء الذاتي، الا ان هذه المشاريع ستدخل الخدمة خلال السنوات المقبلة.

كما طالب العطواني الإدارة الأميركية بمراجعة سياسة الضغوط التي تمارسها الخزانة الاميركية على القطاع المالي والمصرفي في العراق من خلال فرض العقوبات المتواصلة على المصارف المحلية، مبينا ان العراق حقق نقلة نوعية في سياسة الامتثال والتحويلات المالية، قائلا انه "رغم ذلك نتفاجئ بعقوبات جماعية تستهدف المصارف العراقية دون سابق إنذار وبلا مبرر معلن او حتى اشعار البنك المركزي العراقي بذلك، وهذا ما خلق لنا مشكلة كبيرة، وأثر على عمل ونشاط القطاع المصرفي".

بدوره، أبدى السفير الأميركي تفهمه لما طرحه العطواني خلال الاجتماع فيما يخص ملفي الطاقة والعقوبات المصرفية، ووعد بنقل هذه الرسائل لحكومة بلاده على أمل ايجاد المعالجات والحلول الدائمة وبما يحقق مصلحة الشعبين ، لافتا الى إن استيراد الغاز الطبيعي ولغاية الان هو خارج "منظومة العقوبات".