صدور رخصة إنشاء محطات الطاقة الشمسية لإنتاج 29 ألف ميغاوات

أفادت وكالة مهر للأنباء، كان قد أكد مسعود بزشكيان، رئيس جمهورية إيران الإسلامية، على توجه الحكومة نحو الطاقة المتجددة لمعالجة العجز في الكهرباء.

في الاجتماع الثاني لمعالجة عدم التوازن في الكهرباء، أكد على ضرورة استخدام أساليب جديدة ونظيفة، ودراسة سبل تسهيل بناء محطات الطاقة الشمسية والرياح من قبل المستثمرين في القطاع الخاص، مشددًا على أهمية بناء هذه المحطات. وأشار إلى أنه نظرًا للعجز الحالي في توفير الكهرباء بشكل مستقر، يجب على جميع الجهات المعنية أن تتضافر جهودها لتسهيل بناء محطات الطاقة النظيفة من قبل المستثمرين في القطاع الخاص.

كما أشار الرئيس إلى أن عددًا من المستثمرين قد أبدوا استعدادهم في اجتماع لإنشاء قدرة إنتاجية تبلغ 30 ألف ميغاوات من الطاقة الشمسية والرياح، وأوضحوا أنهم يحتاجون فقط إلى تصاريح وتسهيلات محدودة من الحكومة لهذا الغرض. وقال: "هذا الاجتماع يهدف إلى إزالة العقبات التي تواجه هؤلاء المستثمرين لبدء العمل."

كما أشاربزشكيان في مؤتمر "يوم الهواء النظيف" إلى أننا في البلاد نستهلك من الكهرباء والغاز ما يعادل ثلاثة إلى أربعة أضعاف ما يستهلكه الأوروبيون، واستمر في القول: "نسعى لإنتاج 30 إلى 50 ألف ميغاوات من الطاقة الشمسية في السنوات القادمة. في موضوع الهواء النظيف، نحن نجتمع يوميًا مع وزير الطاقة ونتحدث حول الألواح الشمسية، وقد خصصنا كل ما يلزم من الموارد لموضوع الطاقة النظيفة، لأننا لانملك خيار آخر."

نمو بنسبة 2.6% في إصدار رخص تركيب محطات الطاقة المتجددة

ذكر رئيس مؤسسة الطاقة المتجددة أن عددًا كبيرًا من المتقدمين للاستثمار في إنشاء محطات الطاقة المتجددة، وقال: "تم إصدار أكثر من 29 ألف ميغاوات من رخص بناء محطات الطاقة الشمسية هذا العام في البلاد. هذا في حين أنه قبل ذلك، كان يتم إصدار متوسط 100 رخصة سنويًا لتركيب محطات الطاقة المتجددة، مما يدل على نمو بنسبة 2.6% في إصدار الرخص."

تأمين معدات 700 ميغاوات من محطات الطاقة الشمسية من الإنتاج المحلي

كما أكد في حديثه على أهمية استخدام القدرات والموارد المحلية لتأمين المعدات، وقال: "وفقًا للتخطيط الذي تم، قبل ذروة العام المقبل، سيتم إدخال 3500 ميغاوات من المحطات الجديدة إلى الخدمة، وقد تم توقيع عقود بناء هذه المحطات، ويجب علينا تأمين مواردها المالية. نحن نرغب في شراء جميع الألواح والمحولات المصنعة محليًا، وسنوقع عقود الشراء مع أي من المنتجين المحليين الذين لديهم القدرة على الإنتاج."

وأضاف: "في الوقت الحالي، لا يمكن تأمين معدات 700 ميغاوات من محطات الطاقة المتجددة من داخل البلاد، في حين أنه يجب علينا إدخال ما لا يقل عن 3500 ميغاوات من المحطات الجديدة إلى الخدمة قبل ذروة العام المقبل. لذلك، نحن مضطرون لتأمين المعدات من الخارج."

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