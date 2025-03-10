اللواء سلامي: نهج مقاومة الحرس الثوري هو السبيل الوحيد لإنقاذ المسلمين من هيمنة الأعداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري، أكد أن نهج المقاومة هو السبيل الوحيد لإنقاذ المسلمين من هيمنة الأعداء، مشيرًا إلى أن الحرس الثوري يتبنى هذا النهج باعتباره طريق التحرر الحقيقي.

جاءت تصريحاته خلال محفل الأنس بالقرآن الكريم والمهرجان القرآني الثالث "نور"، حيث شدد على أن أي ميل، ولو بسيط، نحو العدو سيؤدي إلى الاحتراق بنيرانه، معتبرًا أن هذا هو منطق القرآن الكريم.

وأضاف اللواء سلامي أن قائد الثورة الإسلامية، يقف بكل قوته وسط ساحة معركة واسعة أمام أعداء ذوي خبرة وتسليح ودوافع قوية، مشيرًا إلى أن هذا الصمود يتطلب توكلًا كاملًا على الله، ومؤكدًا أن سنن القرآن ثابتة، ووعود الله لا تتغير.