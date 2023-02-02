تحذير شديد اللهجة من قائد الحرس الثوري لمنتهكي حرمة القرآن الكريم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي، الى مصير الكاتب المرتد سلمان رشدي، وقال؛ على من أحرق المصحف الشريف أن يتعظوا من مصير الكاتب المرتد سلمان رشدي، وليعلموا أن المسلمين سيعاقبونهم.

واعتبر اللواء سلامي، اليوم الخميس، خلال الحفل الختامي للنسخة الثانية عشرة من مسابقة القرآن الكريم لزوجات وأبناء منسوبي الحرس الثوري الإسلامي في مدينة المشهد المقدسة، سبب إهانة الأعداء للقرآن الكريم، نوره الرائع وتألقه الذي أعمي أعين الأعداء، مضيفا: نقول لمن أحرق القرآن أن هذه النار ستبتلع أجسادكم.

واضاف: من اليوم يجب أن تعيشوا في الخفاء ولابد أن تراودكم كوابيس كل ليلة ولن يترككم المسلمون حتى لو مرت عقود. وتابع: نحن اليوم حراس الإسلام والقرآن والثورة الاسلامية، وحماة الولاية والأمة.

ولفت الى إن الشباب يتعرضون لمؤامرات العدو الشديدة محذرا من أن العدو يحاول نشر الإلحاد بين الشباب واستبدالهم بالشخصية الغربية التي لا هوية لها، وهو عمل شرير.

وقال: الحرس الثوري الإسلامي يحمي النظام والثورة الإسلامية ويحمل رسالة العدل والحرية في العالم، وقد جاءت لإحياء كرامة الإنسان وعظمة الإسلام، مؤكدا لولا الحرس الثوري لما كنا قادرين على حماية عزة الثورة الإسلامية وقيمها.

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