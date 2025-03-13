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١٣‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٣:٢٤ م

إسلام آباد: نؤكد على دور إيران في الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي وندعم إحياء الاتفاق النووي

إسلام آباد: نؤكد على دور إيران في الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي وندعم إحياء الاتفاق النووي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، شفقت علي خان على أهمية دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي، وقال: "إسلام آباد تدعم الاتفاق النووي الإيراني وإحيائه".

وأفادت وكالة مهر للأمباء، انه أكد شفقت علي خان في مؤتمره الصحفي الأسبوعي بإسلام آباد اليوم (الخميس): "إن باكستان تدرك الدور الفاعل لإيران في المنطقة ومساهمتها في الأمن الدولي".

وأضاف: "طهران وإسلام آباد على اتصال مع بعضهما البعض عبر قنوات مختلفة، وكلا البلدين عازمتان على لعب دور في رفاهية بلديهما والاستقرار في المنطقة".

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية على موقف بلاده الثابت في دعم الاتفاق النووي مع إيران، وقال: "إسلام آباد تدعم إحياء الاتفاق النووي وتسعى إلى حل جميع القضايا المحيطة به".

وتابع: "باكستان تدعم كافة الإجراءات والجهود الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وحل كافة النزاعات سلميا".

/انتهى/

رمز الخبر 1955498
جواد ماستری فراهانی

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