بوتين يوافق على إنهاء الأعمال القتالية بأوكرانيا.. ولكن بهذا الشرط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعد توجه مفاوضين أميركيين إلى روسيا، لتقديم خطتهم لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في أوكرانيا. وضغط واشنطن على موسكو من أجل وقف 'غير مشروط' للنزاع المستمر منذ ثلاث سنوات.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو موافقة موسكو على مقترح وقف الأعمال القتالية شرط أن يؤدي إلى سلام طويل الأمد.

وقال فلاديمير بوتين الرئيس الروسي:"نوافق على الاقتراح بإنهاء الأعمال العدائية في أوكرانيا شرط أن يؤدي إلى سلام طويل الأمد أما مسألة مراقبة وقف إطلاق النار خلال الهدنة فإنها بحاجة إلى دراسة معمقة."

وخلال المؤتمر الصحفي دعا لوكاشينكو من جهته أوكرانيا إلى الجلوس إلى طاولة الحوار

وكان أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أنه شدد لـمستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز على موقف روسيا بضرورة التوصل إلى تسوية طويلة الأمد للصراع الأوكراني. مضيفا أن روسيا تأمل في تلبية مطالبها في الهدنة المقترحة التي لا تمنحها شيئا بل فرصة لأوكرانيا لإعادة تجميع قواتها.

بالمقابل، أطلق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تحذيراً بفيديو نشره على حساباته بمواقع التواصل، اليوم الخميس، من تلاعب موسكو وخداعها. قائلا إن العامل الرئيسي للهدنة يكمن في قدرة شركاء كييف على ضمان استعداد موسكو لإنهاء الحرب بشكل حقيقي، وليس بطريقة مخادعة.' معتبرا عدم رد روسيا على مقترحات وقف النار سعيا منها لاستمرار الحرب.

وقال مصدران مطلعان لوكالة 'رويترز' إن روسيا قدمت للولايات المتحدة قائمة مطالب للموافقة على اتفاق ينهي حربها على أوكرانيا، ويعيد ضبط العلاقات مع واشنطن.

ولم تتضح بعد مطالب روسيا على وجه الدقة، أو ما إذا كانت مستعدة للدخول في محادثات سلام مع كييف قبل قبولها.

وأضاف المصدران أن مسؤولين روساً وأميركيين ناقشوا الشروط خلال محادثات حضورية وافتراضية على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، معتبرينها متشابهة لشروط سبق أن قدمها الكرملين لأوكرانيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو).