28 طفلاً إيرانياً يفوزون ببطولة مسابقة الدماغ السحري في أذربيجان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مسابقة الدماغ السحري أقيمت في باكو يوم الجمعة 14 مارس، وفاز الفريق الإيراني المختار، المكون من 28 مشاركًا من محافظات طهران، وكلستان، وقم، وبوشهر، وهرمزكان، وكرمانشاه، وفارس، والبرز، الذين شاركوا في المسابقة بدعوة من أذربيجان، بلقب البطولة في مختلف الفئات العمرية للمسابقة.

وقال رئيس الجمعية الإيرانية للحساب الذهني روح الله مخبريان: "في هذه الدورة، تنافس متعلمون من إيران وأذربيجان وروسيا والإمارات العربية المتحدة وتركيا وكازاخستان وفرنسا وبلجيكا وطاجيكستان في باكو، وتألق ممثلو بلادنا بشكل مشرق في هذه المسابقات".

وذكر إن بلدنا والأطفال الإيرانيين الأذكياء معروفون كأحد أقطاب الحساب الذهني باستخدام المعداد في العالم، وتتمتع إيران بأسلوب ومكانة عالمية في هذا النوع من التعليم، وفي كل عام تتم دعوة دول مختلفة للمشاركة في المسابقات من بلدنا، وهذا مصدر فخر". وأضاف مخبريان أن الحساب الذهني باستخدام المعداد هو أحد الطرق التي يستخدمونها لتقوية عقول الأطفال. إن العمل باستخدام المعداد يمكن أن يعزز مهارات مختلفة، مثل تحسين مهارات الذاكرة والتركيز.

ومن الجدير بالذكر أن مسابقة الدماغ السحري 2025 في باكو أذربيجان انتهت بفوز 28 ممثلاً عن بلدنا بالبطولة.

/انتهى/