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١٧‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١١:١٤ ص

حزب الله ينفي أي علاقة له بالأحداث التي جرت على الحدود اللبنانية السورية

حزب الله ينفي أي علاقة له بالأحداث التي جرت على الحدود اللبنانية السورية

نفت العلاقات الإعلامية في حزب الله “بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن وجود أي علاقة لحزب الله ‏بالأحداث التي جرت اليوم على الحدود اللبنانية السورية”.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات الاعلامية في بيان لها كما نجدّد التأكيد على ما سبق وأعلنا عنه مرارا، بأن لا علاقة لحزب الله بأي أحداث تجري داخل ‏الأراضي السورية.

وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” ان “الجيش اللبناني سلّم عبر الصليب الأحمر اللبناني 3 جثث لمقاتلين سوريين عند نقطة جوسيه القاع الحدودية مع سوريا”، وكانت معلومات سبق ان افادت ان المسلحين قتلوا على الحدود اللبنانية السورية بدون معرفة تفاصيل ما جرى.

كما أفادت الوكالة عن “سقوط عدد من القذائف الصاروخية في بلدة القصر الحدودية مصدرها ريف القصير داخل الاراضي السورية”.

/انتهى/

رمز الخبر 1955618

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