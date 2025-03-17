قصف واشتباكات على الحدود اللبنانية السورية وعون يعلق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضافت المصادر: "الجيش اللبناني يطلق مسيّرات استطلاع فوق أجواء مدينة الهرمل شرق لبنان".

ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان، أن "الصليب الأحمر اللبناني نقل 3 جثث وجدت قرب الساتر الترابي في بلدة القصر الحدودية مع سوريا إلى مستشفى الهرمل الحكومي"، مشيرة إلى أن "الأجهزة الأمنية تتولى التحقيق في الحادث".

والجدير بالذكر أنه في فبراير، شهدت الحدود اللبنانية السورية اشتباكات عنيفة في منطقة مطربا، دارت بين مقاتلين من أبناء العشائر اللبنانية ومسلحين سوريين.

وفي 4 مارس، التقى الجولاني، الرئيس اللبناني جوزيف عون على هامش القمة العربية بالقاهرة، في أول اجتماع غير رسمي بينهما.

وذكر بيان للرئاسة اللبنانية أن عون والجولاني "تناولا عددا من المسائل العالقة"، مضيفا أنه "تم الاتفاق على التنسيق عبر لجان مشتركة تُشكَّل بعد تأليف الحكومة السورية الجديدة"، كما تم "التأكيد على ضرورة ضبط الحدود بين البلدين لمنع جميع أنواع التجاوزات".

وقال الرئيس اللبناني جوزاف عون، خلال لقائه بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس الرابطة السريانية حبيب أفرام مع وفد من الرابطة، أن ما يحصل على الحدود الشرقية والحدود الشمالية- الشرقية "لا يمكن أن يستمر، ولن نقبل أن يستمر"، مشيراً إلى أنه تابع الأوضاع الميدانية هناك منذ اندلاع الأحداث وحتى ساعات الصباح الأولى، ولا يزال يطلع على التطورات بشكل مستمر، وهو اعطى توجيهاته الى قيادة الجيش للرد على مصادر اطلاق النار.

ولفت الرئيس عون، الى انه "اتصل بوزير الخارجية يوسف رجي الموجود حالياً في بروكسل للمشاركة في المؤتمر التاسع الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي "لدعم مستقبل سوريا"، وطلب منه التواصل مع الوفد السوري المشارك، والعمل على حل المشكلة القائمة بأسرع وقت ممكن، وبما يضمن سيادة الدولتين، ومنع تدهور الأوضاع"