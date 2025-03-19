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١٩‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١٠:١٠ م

رئيس الجمهورية: التماسك والتعاطف بين الحكومة والشعب هو أهم حاجة للبلاد

رئيس الجمهورية: التماسك والتعاطف بين الحكومة والشعب هو أهم حاجة للبلاد

صرح الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان في اجتماع المقر المركزي لخدمات السفر في عيد النوروز: "إن التماسك والتعاطف بين الحكومة والشعب هو أهم حاجة للبلاد في ظل العقوبات والضغوطات الجائرة".

وأفات وكالة مهر للأنباء، أشار رئيس الجمهورية إلى أن أيام النوروز ورأس السنة الجديدة تتزامن مع ليالي القدر، وقال: "كما يبدأ كل شيء من جديد في النوروز، فكذلك في ليالي القدر، وفقًا للقرآن الكريم، تنزل الملائكة إلى الأرض لتخلق حياة جديدة للإنسان وتهديه من الظلمات إلى النور. لذلك، في هذه الليالي، يجب أن نختار الطريق الأنسب الذي يقودنا إلى التغيير والتحول".

وأكد بزشكيان أن شهر رمضان المبارك هو شهر التطوير الذاتي، وخاصة بالنسبة لنا كمديرين، وأضاف: "نأمل من خلال الاستفادة من بركات ونعم هذا الشهر الفضيل أن نتمكن من إحداث تغييرات وتحولات في تصرفاتنا ومعاملة الناس بلطف أكبر، وفي الوقت نفسه وضع خطة مستقبلية تليق بشعبنا وبلدنا".

ووصف الرئيس الايراني التماسك والتعاطف بين الحكومة والمجتمع بأنهما من أكثر الاحتياجات إلحاحاً وحيوية للبلاد اليوم، قائلاً: "في الوضع الحالي الذي تواجه فيه البلاد قضايا مثل العقوبات والتهديدات، فإن العامل الذي يجعلنا صامدين لا يقهر هو التماسك والوحدة والمحبة والتعاطف بين الحكومة والشعب".

اعتبر بزشكيان جهود جميع المديرين والمسؤولين في المركز الرئيسي لتنسيق خدمات سفر النوروز قيّمة وجديرة بالتقدير، وقال: "إن ما حققتموه من أعمال وجهود في سبيل زيادة الأمن والصحة والسعادة، يرضي الله تعالى، ويبعث التشجيع والرضا لدى الشعب. ونرجو من الله تعالى أن يجعل هذا النوروز وليالي القدر مليئين بالخير والبركات والراحة والأمن لشعبنا وبلادنا".

/انتهى/

رمز الخبر 1955720
جواد ماستری فراهانی

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