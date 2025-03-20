يحيى سريع: استهدفنا مطار بن غوريون بصاروخ بالستي فرط صوتي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع قال في بيان، إن "القوة الصاروخية التابعة للقوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2 وحققت هدفها بنجاح".

وأضاف أنه "لليوم الخامس على التوالي نواصل التصدي الفاعل والمسؤول للعدوان الأمريكي على اليمن، والذي استهدف خلال الساعات الماضية المنشآت والأعيان المدنية في صنعاء وفي عدد من المحافظات".

وأعلن سريع أن القوات المسلحة صعدت من عمليات استهداف القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر منها حاملة الطائرات "يو أس أس هاري ترومان" والقطع الحربية التابعة لها، حيث تم تنفيذ هذه العملية بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة وقد حققت العملية أهدافَها بنجاح.

وقال سريع إن "العدو الأمريكي سيفشل في منع اليمن من استهداف العدو الإسرائيلي ردا على مجازره بحق إخواننا في غزة"، مشددا على أن "تكثيف الطلعات الجوية وشن المزيد من الغارات لن يثني اليمن واليمنيين عن تأدية واجبهم الديني والأخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم".

وأكد الاستمرار "في منع الملاحة الإسرائيلية وفي إسناد إخواننا في غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

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