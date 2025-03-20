الأمم المتحدة تحذر: الوضع في غزة كارثي والمساعدات تنفذ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الجزيرة، أن المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة أعرب عن أسفه لفقدان أرواح زملائه في غزة، ووصف الوضع بأنه "مروع ومثير للغضب"، وأكد على ضرورة احترام قوانين الحرب.

وحذر المسؤول الأممي من أن إمدادات المساعدات الإنسانية آخذة في النفاد مع بقاء المعابر مغلقة، وأن سكان غزة يعيشون ظروفا "مروعة".

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "صدمته وحزنه العميقين" إثر مقتل موظف في المنظمة بعد "ضربات" على مبان للأمم المتحدة في غزة نفى الكيان الإسرائيلي مسؤوليته عنها، وطالب بإجراء "تحقيق كامل"، حسبما أفاد المتحدث باسمه.

ومنذ صباح الثلاثاء، وفي خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، استأنفت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها المتواصلة على هذا القطاع، ما أدى إلى استشهاد 486 فلسطينياً، معظمهم من النساء والأطفال.

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