بعثة إيران لدى الامم المتحدة: نأمل أن تتحرر فلسطين من براثن كيان الاحتلال في العام الإيراني الجديد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في رسالة اليوم: "النوروز هو حامل رسالة التجديد والأمل، وفي العام المقبل، نأمل أن تحل العقلانية والحكمة محل القوة والتهديد، وأن تنتهي الحروب بسلام عادل، وأن تتحرر فلسطين من براثن النظام المحتل".

وأضافت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة: "نأمل أن يتم هذا العام احترام الكرامة الإنسانية، التي هي هبة إلهية للبشرية، على قدم المساواة، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجغرافيا".

هذا وبدأت جولة جديدة من الهجمات الإسرائيلية على غزة بتنسيق من الولايات المتحدة وفي انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، وتم استهداف المنازل والمدارس ومراكز ومخيمات اللاجئين بهجمات كثيفة.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في آخر إحصائية لها، عن استشهاد 413 فلسطينياً وفقد العشرات منذ صباح اليوم الثلاثاء، إثر خرق الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار وبدء جولة جديدة من الهجمات من قبل النظام.

وأصيب في هذه الهجمات أكثر من 500 شخص، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الشهداء والجرحى. وبحسب التقارير الأولية فإن معظم الشهداء والجرحى هم من الأطفال والنساء.

أعلن البيت الأبيض أن إسرائيل تشاورت مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل مهاجمة غزة.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن مستشفيات غزة تواجه نقصاً حاداً في الأدوية والمعدات الطبية والوقود، وقد أدت هذه الأزمة إلى تدهور الأوضاع الطبية إلى حد الانهيار.

وأكد مدير مستشفى الشفاء في غزة، أن عدد أسرة العناية المركزة في شمال قطاع غزة بالكامل لا يتجاوز أربعة أسرة، وأن العديد من الجرحى يفقدون حياتهم بسبب نقص الإمكانيات الطبية.

كما أشار إلى وجود صعوبات بالغة في الوصول إلى المناطق التي تعرضت للقصف لإنقاذ الضحايا، قائلاً: "نسمع أصوات الضحايا من تحت الأنقاض، لكننا لا نستطيع إنقاذهم".

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