https://ar.mehrnews.com/news/1955766/ ٢١/٠٣/٢٠٢٥، ١:٣٩ م رمز الخبر 1955766 إيران الثقافة إيران الثقافة ٢١/٠٣/٢٠٢٥، ١:٣٩ م شاهد بالفيديو...معرض طبس للهدايا التذكارية والحرف اليدوية يستقبل معرض الهدايا التذكارية والحرف اليدوية في خراسان الجنوبية بمدينة طبس السياح والمسافرين بمناسبة عيد النوروز بـ 36 جناحا. رمز الخبر 1955766 شیرین سماره کپی شد محتوى ذات صلة اقامة معرض مشترك للحرف اليدوية الإيرانية التركمانية في مدينة مرو التاريخية + صور طهران تفتتح المعرض الدولي الخامس عشر للسياحة نشاطات "رجل دين ايراني" في مجال الثقافة والزراعةبقرية "بيكوه" / صور سمات معرض ايران مدينة طبس النوروز خراسان الجنوبية
تعليقك