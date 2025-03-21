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٢١‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ١:٣٩ م

شاهد بالفيديو...معرض طبس للهدايا التذكارية والحرف اليدوية

شاهد بالفيديو...معرض طبس للهدايا التذكارية والحرف اليدوية

يستقبل معرض الهدايا التذكارية والحرف اليدوية في خراسان الجنوبية بمدينة طبس السياح والمسافرين بمناسبة عيد النوروز بـ 36 جناحا.

رمز الخبر 1955766
شیرین سماره

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