مرور على عمليات الفتح المبين تزامنا مع ذكراها

وكالة مهر للأنباء: اعتبرت هذه العملية ذات الـ 4 مراحل، واحدةً من أهم عمليات الدفاع المقدس، ونقطة تحول في الحرب، حيث تم تحرير 2500 كيلومتر مربع من إيران، وانسحاب القوات العراقية من خوزستان، بما في ذلك عشرات المقاطعات والقرى ومواقع الرادار 4 و5 وطريق دزفول - دهلران المهم، وغيرها. كما مهدت هذه العملية الطريق أمام القوات الإيرانية للاقتراب من الحدود في المنطقة الغربية من شوش ودزفول، وأسفرت عن تأمين مدن دزفول وأنديمشك وشوش ومراكز مهمة مثل قاعدة دزفول الجوية من مدفعية العدو.

شارك في هذه العملية حوالي 100 كتيبة من حرس الثورة الإسلامية و35 كتيبة من الجيش. كما تولت وحدات من سلاح المدفعية والجوية والهندسة في الجيش دعم العملية. أما في الجهة المقابلة، وصل إلى الميدان 7 ألوية مدرعة، و20 لواء مشاة، و10 كتائب مدفعية من جيش صدام.

ومن نتائج هذه العملية أيضاً:

_تدمير أكثر من أربعة فرق للجيش العراقي، بحيث قتل وجرح نحو 25 ألفاً من قوات صدام، وتم أسر أكثر من 15 ألفاً منهم.

_تدمير 361 دبابة وناقلة أفراد و18 طائرة و300 مركبة و50 مدفعًا و30 وحدة هندسية.

_كما تم اغتنام 320 دبابة وناقلة أفراد، و500 مركبة، و165 مدفعًا، و50 آلة هندسية، وكميات كبيرة من الأسلحة والمعدات الفردية.

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