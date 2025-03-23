إيران تفوز على أفغانستان في كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المنتخب الإيراني لكرة القدم الشاطئية فاز على نظيره الأفغاني في بطولة كأس آسيا الجارية في تايلاند.

وفي هذه المباراة التي أقيمت في إطار دور المجموعات لكأس آسيا لكرة القدم الشاطئية، فاز منتخب إيران على نظيره الأفغاني بنتيجة 14- 0.

وسجل أهداف المنتخب الإيراني كل من : سید علي ناظم وموحد محمدبور وعباس رضایی وسعید بیرامون، ومحمد معصومی‌زادة (هدفين) وعلي ميرشكاري ومهدي شير محمدي (3 أهداف)، ورضا أميري زادة هدف.

ويلعب المنتخب الإيراني في المجموعة الثالثة من هذه البطولة إلى جانب الإمارات وأفغانستان وإندونيسيا. وسيواجه نظيره الأماراتي يوم الثلاثاء.

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