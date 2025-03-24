بقائي: تصريحات اردوغان حول النوروز دليل على عمق الرسالة التي يحملها هذا العيد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي قال في منشور له على منصة اكس: تصريحات الرئيس التركي أردوغان بأن عيد النوروز هو أيضًا يوم احتفال للشعوب الناطقة بالتركية ويساعدهم على الوحدة، هي علامة على عمق وثراء الرسالة النبيلة لعيد النوروز.

وأضاف : عيد النوروز له جذور قديمة في الحضارة الإيرانية ويتم الاحتفال به في الأراضي الإيرانية منذ العصور القديمة.

وتابع بقائي: انتشرت هذه الطقوس الميمونة عبر التاريخ بين مختلف الأمم، واليوم، باعتبارها تراثًا ثقافيًا مشتركًا للعديد من الأمم، فهي رمز للصداقة والسلام والتضامن.

وختم منشورة بالتذكرة بكلام الأمين العام للأمم المتحدة الذي قال فيه: "في عالمنا الذي يسوده الصراع والانقسام والخلافات، يُعدّ النوروز هدية ثمينة فهو يعزز حسن الجوار والمصالحة والتضامن بين الأجيال والمجتمعات".