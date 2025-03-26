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٢٦‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٣:٥٦ م

سوريا... نزوح أكثر من 21 ألف شخصا إلى لبنان على خلفية المجازر في الساحل

سوريا... نزوح أكثر من 21 ألف شخصا إلى لبنان على خلفية المجازر في الساحل

كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن نزوح أكثر من 21 ألف شخص من سوريا إلى لبنان وفق إحصائيات السلطات اللبنانية والصليب الأحمر اللبناني، على خلفيّة أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل في غرب سوريا في آذار/مارس الجاري.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت المفوضية، في بيان، أنّ أعمال العنف المستمرة منذ مطلع الشهر الحالي أدت إلى زيادة أعداد النازحين بشكل يومي ومستمر إلى مناطق شمال لبنان.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر محلية بأنّ حالات الاختطاف من الطائفة العلوية تشهد تصاعداً ملحوظاً على طرق مدن وقرى الساحل السوري، إذ بلغ معدل الحوادث نحو 20 حالة يومياً في كل محافظة على حدة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 31 مدنياً قتلوا في الساعات الـ 24 الماضية "على يد عناصر الجولاني في طرطوس واللاذقية وحمص وحماة.

ووثّق المرصد السوري وقوع مجزرتين في الـ14 من آذار/مارس الجاري في مدينتي اللاذقية وطرطوس، راح ضحيتهما 24 مدنياً، أغلبيتهم من الطائفة العلوية.

وسجّل المرصد السوري وقوع مجازر في محافظات طرطوس واللاذقية وحماة وحمص، راح ضحيتها 93 مدنياً، أغلبيتهم من الطائفة العلوية، في الـ13 من الشهر الجاري أيضاً.

/انتهى/

رمز الخبر 1955903

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