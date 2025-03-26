رئيس الفيفا يهنئ إيران بالتأهل إلى كأس العالم لكرة القدم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس الفيفا في هذه الرسالة: أهنئ إيران بتأهلها الى كأس عالم لكرة القدم عام 2026، وأتمنى أن أرى فرحتكم الكبيرة مرة أخرى في المرحلة النهائية من كأس العالم.

وجاء تاهل ايران الى المونديال القادم اثر تعادلها مع اوزبكستان 2-2 في المباراة التي جرت بينهما على استاد "آزادي" بطهران مساء امس الثلاثاء في اطار الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الاولى للدور الثالث من التصفيات الاسيوية المؤهلة الى نهائيات كاس العالم.

وبهذا التعادل بلغ رصيد ايران 20 نقطة في صدارة المجموعة فيما بلغ رصيد اوزبكستان 17 نقطة في مركز الوصافة قبل جولتين من ختام التصفيات فيما ارتفع رصيد الامارات الى 13 نقطة في المركز الثالث اثر فوزها على كوريا الشمالية التي تجمد رصيدها عند 2 نقطة في المركز الاخير وتحتل قطر المركز الرابع برصيد 10 نقاط اثر خسارتها 1-3 امام قرغيزستان التي بلغ رصيدها 6 نقاط في المركز الخامس.

تاهلت ايران الى بطولة كأس العالم 2026 للمرة السابعة في تاريخها والرابعة على التوالي.

وكان اول تاهل لايران يعود الى عام 1978 في الارجنتين، وكانت المرة الثانية عام 1998 في فرنسا ، ومن ثم في المانيا عام 2006 والبرازيل 2014 وروسيا 2018 وقطر 2022 .

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