 إيران تفوز ببطولة آسيا لكرة القدم المصغرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أقيمت المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا لكرة القدم المصغرة 6×6 (كرة القدم السداسية) في الشارقة بالإمارات العربية المتحدة، مساء الأحد، بين منتخبي إيران وإندونيسيا.

وفي هذه المباراة التي حفلت بالندية والاثارة، تمكن المنتخب الإيراني من الفوز على نظيره الاندونيسي بنتيجة 3-2 والتتويج بالبطولة لأول مرة في تاريخه.

وسجل أهداف إيران كل من أمين رضائي، وسجاد يعقوبي، وشاهين علي اصغري.

وكانت ايران قد فازت في دور المجموعات على العراق 1-0 وعلى اليابان 2-0 وتعادلت مع عمان 1-1 حيث تاهلت الى الدور نصف النهائي باحتلالها المركز الثاني في مجموعتها بعد عمان.

وفي الدور نصف النهائي تغلبت ايران على الامارات 1-0 لتتاهل الى المباراة النهائية التي فازت فيها على اندونيسيا بنتيجة 3-2.

وفي مباراة اخرى جرت قبل المباراة النهائية، تغلبت الامارات على عمان 4-1 بركلات الترجيح لتحتل المركز الثالث في البطولة.

يذكر ان ايران واندونيسيا تاهلتا معا الى بطولة كأس العالم لكرة القدم المصغرة للعام 2026 .

/انتهى/