الأركان الايرانية: في يوم القدس يقف احرار ومسلمي العالم في وجه الطغيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، في بيان لها بمناسبة يوم القدس العالمي : ان يوم القدس العالمي هو اليوم الذي تقف فيه الشعوب الحرة ومسلمو العالم ضد ظلم وطغيان وحقد الکیان الصهيوني وداعميه.

واضاف البيان : إن يوم القدس العالمي، الذي تم اطلاقه بفضل البصيرة الثاقبة لمفجر الثورة الإسلامية العظيم الإمام الخميني (ره) ضد قمع الغاصبين لفلسطين والقدس الشريف، أصبح رمزا لمناهضة الاستبداد والمقاومة بوجه نظام الهيمنة العالمية الذي تقوده الولايات المتحدة والجرائم والإبادة الجماعية التي لا تعد ولا تحصى بفعل الکیان الصهيوني الوحشي قاتل الأطفال والمتعطش للدماء.

ودعت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، عبر بيانها لمناسبة يوم القدس العالمي، جميع الدول الحرة في العالم وخاصة المسلمين، ان يهبوا الى دعم مقاومة الشعب الفلسطيني وإدانة الجرائم غير القانونية وغير المشروعة التي ترتكبها الصهيونية وداعميها وإيصال هذه الرسالة إلى قادة الطغيان والظلم والغطرسة، بأن الشعب الفلسطيني المظلوم ليست وحده، وأن المقاومة ستستمر حتى تحرير القدس الشريف وزوال الکیان الصهيوني.