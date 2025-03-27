تنغسيري: سنحول البحر إلى جحيم للصهاينة وسنمحو الكيان الإسرائيلي من خارطة العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإسلامي الأدميرال علي رضا تنغسيري قال خلال عرض بحري لقوات التعبئة شارك فيه 3000 قطعة بحرية عشية يوم القدس العالمي: مجاهدو قوات التعبئة البحرية، على متن قواربهم وسفنهم المفعمة بالإيمان، يقفون خلف قائدنا الشجاع، ليحوّلوا البحر إلى جحيم للصهاينة ويمحوا الكيان الإسرائيلي من خارطة العالم.

وأضاف التعبئة البحرية الإيرانية ستنضم إلى التعبئة البحرية للعالم الإسلامي. نحن لن نحارب فقط على اليابسة، بل مستعدون أيضا في البحر متابعا أيها الصهاينة قتلة الأطفال، لن تجدوا طريقا للهروب!

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