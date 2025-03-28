السيد الحكيم: إحياء يوم القدس العالمي تعبير عن الانتماء للأرض ورفض للتهويد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عبر السيد الحكيم في بيان عن "الرفض القاطع لكل أشكال القتل والتدمير والتجويع والتعطيش ومشاريع التخريب والتهويد التي يمارسها الكيان الإسرائيلي".
وشدد السيد الحكيم على أن "المشاركة الفاعلة للشعوب المسلمة وأحرار العالم في إحياء هذه المناسبة تمثل اعتزازاً بالبقعة المباركة التي تعكس هوية الإسلام والمسلمين".
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أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم إن إحياء يوم القدس العالمي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك يمثل تعبيراً عن الانتماء للأرض وصرخة بعدم التنازل عنها في جميع الظروف.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عبر السيد الحكيم في بيان عن "الرفض القاطع لكل أشكال القتل والتدمير والتجويع والتعطيش ومشاريع التخريب والتهويد التي يمارسها الكيان الإسرائيلي".
رمز الخبر 1956011
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