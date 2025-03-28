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٢٨‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٩:٢١ م

السيد الحكيم: إحياء يوم القدس العالمي تعبير عن الانتماء للأرض ورفض للتهويد

السيد الحكيم: إحياء يوم القدس العالمي تعبير عن الانتماء للأرض ورفض للتهويد

أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم إن إحياء يوم القدس العالمي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك يمثل تعبيراً عن الانتماء للأرض وصرخة بعدم التنازل عنها في جميع الظروف.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عبر السيد الحكيم في بيان عن "الرفض القاطع لكل أشكال القتل والتدمير والتجويع والتعطيش ومشاريع التخريب والتهويد التي يمارسها الكيان الإسرائيلي".

وشدد السيد الحكيم على أن "المشاركة الفاعلة للشعوب المسلمة وأحرار العالم في إحياء هذه المناسبة تمثل اعتزازاً بالبقعة المباركة التي تعكس هوية الإسلام والمسلمين".

/انتهى/

رمز الخبر 1956011
جواد ماستری فراهانی

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