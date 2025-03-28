"العدل الدولية" تنظر في قضية "الإبادة الجماعية في السودان" ضد الإمارات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفق ما نقلت وكالة "رويترز"، اتهمت السودان الإمارات بتسليح قوات "الدعم السريع"، فيما نفت الأخيرة التهم الموجهة ضدها. لكن خبراء الأمم المتحدة والمشرعين الأميركيين وجدوا أنها "ذات مصداقية".

وتأتي شكوى السودان إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي في ما يتصل بهجمات مكثفة على أساس عرقي شنتها قوات "الدعم السريع" والميليشيات المتحالفة معها في عام 2023 في غرب دارفور.

وقد أعلنت الولايات المتحدة في شهر كانون الثاني/يناير الماضي أن هذه الهجمات تمثل "إبادة جماعية".

وكان السودان طلب من المحكمة فرض إجراءات طارئة لإلزام الإمارات بمنع الأعمال الإبادة الجماعية في دارفور.

وقالت المحكمة إنها ستنظر في طلب السودان في 10 نيسان/أبريل الماضي.

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