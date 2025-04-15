بقائي: ندعوا إلى رفع الحصار ووقف الهجمات وحماية أرواح المدنيين في السودان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، في معرض ادانته للحصار الذي تتعرض له مدينة الفاشر في شمال دارفور بالسودان، والهجوم على المواطنين العزل النازحين في مخيمي زمزم وأبو شوك ،اعرب عن قلقه إزاء الوضع الخطير، ودعا إلى رفع الحصار عن الفاشر ووقف الهجمات وحماية أرواح المدنيين استنادا إلى مبادئ القانون الإنساني الدولي.

كما اكد بقائي أيضا على موقف إيران المبدئي الداعم لسيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضيه.

يشار الى ان قوات الدعم السريع المتمردة،قد سيطرت على مخيم زمزم للاجئين بعد أيام من الهجمات والقتال. وكانت جماعات حقوق الإنسان قد أعلنت في وقت سابق أن موجة جديدة من الهجمات التي شنها متمردون سودانيون على مخيم زمزم للاجئين قرب مدينة الفاشر السودانية أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

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