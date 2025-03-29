عراقجي: القضية الفلسطينية لا يمكن أن تُنسى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر عراقجي مدونة في صفحته على موقع "إنستغرام" حول مشاركته في مراسم يوم القدس العالمي، جاء فيها: " شاركت في مسيرة يوم القدس العالمي مع الشعب الإيراني النبيل".

وأضاف: "الحضور الجماهيري في هذه المراسم الرائعة تعكس جيداً روح مقاومة الظلم وادراك الإيرانيين لحساسية التطورات في المنطقة خلال العام الاخير".

وتابع عراقجي: "يجب أن نكون ممتنين لهذا الشعب المدرك للاوضاع لأنه مصدر القوة والوسيلة الاعلى للبلاد في مجال الردع".

واكد وزير الخارجية الايراني أن "القضية الفلسطينية لا يمكن أن تُنسى".

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