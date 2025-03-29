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٢٩‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٩:٢٠ ص

عراقجي: القضية الفلسطينية لا يمكن أن تُنسى

عراقجي: القضية الفلسطينية لا يمكن أن تُنسى

أشاد وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي بالحضور الشعبي الرائع في مراسم يوم القدس العالمي، مؤكدا أن القضية الفلسطينية لا يمكن أن تُنسى.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر عراقجي مدونة في صفحته على موقع "إنستغرام" حول مشاركته في مراسم يوم القدس العالمي، جاء فيها: " شاركت في مسيرة يوم القدس العالمي مع الشعب الإيراني النبيل".

وأضاف: "الحضور الجماهيري في هذه المراسم الرائعة تعكس جيداً روح مقاومة الظلم وادراك الإيرانيين لحساسية التطورات في المنطقة خلال العام الاخير".

وتابع عراقجي: "يجب أن نكون ممتنين لهذا الشعب المدرك للاوضاع لأنه مصدر القوة والوسيلة الاعلى للبلاد في مجال الردع".

واكد وزير الخارجية الايراني أن "القضية الفلسطينية لا يمكن أن تُنسى".

/انتهى/

رمز الخبر 1956017

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