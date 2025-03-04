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٠٤‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٩:٠٠ ص

دعاء اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك

دعاء اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك

روي عن ابن عباس عن النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لصيام كلّ يوم من شهر رمضان فضلاً كثيرا،ً وذكر لكلّ يوم منه دعاء، واليكم دعاء اليوم الثالث لشهر رمضان المبارك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه روي عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله دعاء لليوم الثالث من شهر رمضان المبارك وهو فيما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

"اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الذِّهْنَ وَ التَّنْبِيهَ، وَ أَبْعِدْنِي مِنَ السَّفَاهَةِ وَ التَّمْوِيهِ، وَ اجْعَلْ لِي نَصِيباً فِي كُلِّ خَيْرٍ أُنْزِلَ فِيهِ، بِجُودِكَ يَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِينَ".

وثواب هذا الدعاء: "مَنْ دَعَا بِهِ بَنَى اللَّهُ تَعَالَى لَهُ بَيْتاً فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ فِيهِ سَبْعُونَ أَلْفَ غُرْفَةٍ مِنْ نُورٍ سَاطِعٍ، وَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفُ مَلَكٍ بِالْهَدَايَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى"

/انتهى/

رمز الخبر 1955119

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