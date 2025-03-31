بزشكيان: مهمة العالم الإسلامي اليوم هي ترك الخلافات جانباً وتشكيل جبهة موحدة ضد "اسرائيل"

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، أن مسعود بزشكيان، قال صباح اليوم، خلال لقائه مع مسؤولي الدولة وسفراء الدول الإسلامية في اجتماعهم مع قائد الثورة الإسلامية: "عيد الفطر هو عيد انبعاث جديد للمسلمين، مستفيدين من التزكية التي حصلوا عليها خلال شهر رمضان."



وأضاف: "في صلاة العيد، طلبنا من الله أن يعاملنا بعفوه ومغفرته، وهذا درس لنا جميعًا بأن نتحلى بالتسامح."



وأشار بزشكيان إلى شعار العام الذي خُصص للاستثمار في الإنتاج، قائلاً: "سنعمل بكل طاقتنا على تحقيق هذه الرؤية، وسنمضي قدمًا في تنفيذها. وأطلب من الشعب العزيز ألا يعتمدوا على أحد سوى الله."

اعتبر الرئيس الايراني الدكتور بزشكيان أن "الشرف والفخر والوحدة والتسامح والأخوة ومساعدة المظلومين" من أهم تعاليم شهر رمضان المبارك للمسلمين.

وأكد رئيس الجمهورية أن مهمة العالم الإسلامي اليوم هي ترك الخلافات جانباً وتشكيل جبهة موحدة ضد الكيان الصهيوني وأعداء الإسلام"،

كما شدد الرئيس بزشكيان: "أن الجمهورية الإسلامية تمد يد الصداقة والأخوة إلى جميع الدول الإسلامية".

وفي إشارة إلى محاولات العدو خلق مناخ من الخوف والحرب النفسية بهدف إضعاف الجمهورية الإسلامية، أكد الرئيس الايراني: "إن الشعوب الإسلامية لن تضعف أبداً لأنها تعتمد على الله".

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