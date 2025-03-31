الجيش الايراني: الأعداء سيتلقون رداً حاسما اذا اعتداو على بلادنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر بيان لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمناسبة 12 فروردين يوم الجمهورية الإسلامية: "إن 12 فروردين يعتبر يوما ملحميا ومصيريا في التاريخ المجيد لبلادنا. في هذا اليوم المبارك أعلن أكثر من 98 بالمائة من الشعب الإيراني دعمهم للنظام الإسلامي الذي يتميز بـ"الإسلامية" و"الجمهورية".

وتابع البيان: "إن الجمهورية الإسلامية نموذج جديد يرتكز على القيم الإسلامية، وقد وفرت الاستقلال والحرية للشعب الإيراني من خلال إسقاط الاستبداد الداخلي وقطع اليد الجشعة للاستعمار الأجنبي وإضفاء الطابع المؤسسي على المقاومة والصمود في وجه أعداء إيران".

وذكر الجيش في بيانه: "اليوم، عشية الذكرى السادسة والأربعين للانتخابات الإلهية للشعب الإيراني العظيم ويوم الجمهورية الإسلامية، أصبح نظام الجمهورية الإسلامية شجرة قوية وفاضلة تلهم جميع الشعوب الحرة والمحبة للحرية في العالم".

وتابع البيان: "إن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ يهنئ بعيد الفطر ويحيي ذكرى يوم الجمهورية الإسلامية، يعلن أن أبناء الشعب الإيراني الشجعان في الجيش، وبمساعدة الفضل الإلهي، وقيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة (قائد الثورة الاسلامية)، مستعدون للتضحية من أجل الدفاع عن مصالح وأمن الأمة ونظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإذا ارتكب الأعداء خطأ استراتيجيا وهاجموا أرض إيران الإسلامية، فسوف يتلقون ردا قاسياً يجعلهم يندمون على مافعلوا".

/انتهی/