الرئيس اللبناني يدعو إلى وقف فوري للعدوان على بلاده

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه ورداً على عدوان الكيان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت صباح اليوم، أضاف عون: "إن استمرار عدوان الكيان الإسرائيلي على لبنان يتطلب جهود أصدقائنا وحشد المساعدات للدفاع عن سيادة البلاد ووحدة أراضيها".

وأضاف: "إن الهجوم الذي وقع صباح اليوم على جنوب العاصمة هو إنذار خطير حول الأهداف والنوايا العدائية تجاه لبنان".

وأكد عون: "علينا أن نمنع العدوان الخارجي".

وقال: "نحن نعمل مع رئيس الوزراء لمواجهة أي محاولة لتدمير الفرص القائمة لإنقاذ لبنان".

هذا وقد قصف الجيش الإسرائيلي مبنى سكنياً في جنوب لبنان ما ادى الى جرح واستشهاد أشخاص.