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٠١‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٠:٣٨ ص

الرئيس اللبناني يدعو إلى وقف فوري للعدوان على بلاده

الرئيس اللبناني يدعو إلى وقف فوري للعدوان على بلاده

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون: "إن العدوان الخارجي على سيادة بلدنا يجب أن يتوقف".

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه ورداً على عدوان الكيان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت صباح اليوم، أضاف عون: "إن استمرار عدوان الكيان الإسرائيلي على لبنان يتطلب جهود أصدقائنا وحشد المساعدات للدفاع عن سيادة البلاد ووحدة أراضيها".

وأضاف: "إن الهجوم الذي وقع صباح اليوم على جنوب العاصمة هو إنذار خطير حول الأهداف والنوايا العدائية تجاه لبنان".

وأكد عون: "علينا أن نمنع العدوان الخارجي".

وقال: "نحن نعمل مع رئيس الوزراء لمواجهة أي محاولة لتدمير الفرص القائمة لإنقاذ لبنان".

هذا وقد قصف الجيش الإسرائيلي مبنى سكنياً في جنوب لبنان ما ادى الى جرح واستشهاد أشخاص.

رمز الخبر 1956113

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