الرئيس الايراني يهنئ نظيره الطاجيكي بعيد الفطر السعيد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس مسعود بزشكيان هنأ في اتصال هاتفي إمام علي رحمن الرئيس الطاجيكي وشعب هذا البلد الصديق بمناسبة حلول عيد الفطر وعيد النوروز، وأعرب عن أمله في أن يستعرض شخصيا مع نظيره الطاجيكي في أقرب فرصة سبل تعزيز الصداقة والتعاون المتبادل.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، تبادل رئيس طاجيكستان التهاني بمناسبة عيد الفطر وعيد النوروز مع رئيس وشعب بلدنا، متمنيا للحكومة والشعب الإيراني الصحة والسلام والاستقرار والتقدم والازدهار الدائم.

وأكد إمام علي رحمن أن صداقتنا تمتد لآلاف السنين، وقال: "إن التاريخ الطويل من الصداقة والتفاعلات الودية بين البلدين إيران وطاجيكستان يقودنا إلى تعزيز وتوطيد صداقتنا وتعاوننا في مختلف المجالات، وأنا حريص جدًا على اللقاء شخصيًا لمناقشة هذه المسألة".

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