بزشكيان: نتطلع إلى تعزيز العلاقات مع أوزبكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان اثناء محادثة هاتفية مع نظيره الاوزبكي "شوكت ميرأمانوفيتش ميرضيايف"، هنأ الرئيس الايراني "مسعود بزشكيان" اوزبكستان حكومة وشعبا بحلول عيد الفطر السعيد وعيد النوروز، معتبرا بأن شهر رمضان المبارك يعد فرصة لتذكير أنفسنا بأن جميع المسلمين إخوة وللتعبير عن تضامننا مع بعضنا البعض .

وصرح بزشكيان بأن ايران تتطلع لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية لصالح البلدين من خلال الاعتماد على القواسم المشتركة الحضارية والثقافية والدينية الواسعة بين الشعبين الإيراني والأوزبكي.

ومن جانبه ، هنأ رئيس أوزبكستان الرئيس والشعب الإيراني وقائد الثورة الاسلامية نيابة عن نفسه وعن شعب بلاده،قائلا: لقد شهدنا دائما أنكم، كرئيس لإيران، قد اتخذتم خطوات نحو تعزيز الوحدة الوطنية وتسريع التقدم وتوطيد العلاقات مع الجيران، وآمل أن يتم تنفيذ خارطة الطريق لتوسيع العلاقات المرسومة بين إيران وأوزبكستان بالكامل في أقرب وقت ممكن من خلال جهودنا المتبادلة.

كما اعرب شوكت ميرضيايف عن تهانيه للرئيس والشعب الايراني، بالتأهل المبكر للمنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم إلى بطولة كأس العالم.

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