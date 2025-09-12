  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
١٢‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ١٢:٤٥ م

اليمن: 46 شهيداً و165 جريحاً في حصيلة غير نهائية للعدوان على صنعاء والجوف

اليمن: 46 شهيداً و165 جريحاً في حصيلة غير نهائية للعدوان على صنعاء والجوف

قالت وزارة الصحة اليمنية، يوم الخميس، إنّ حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة صنعاء ومحافظة الجوف ارتفعت إلى 46 شهيداً و165 جريحاً، في حصيلة غير نهائية، مشيرةً إلى أنّ بين الضحايا أعداداً كبيرة من النساء والأطفال.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضحت الوزارة أنّ الحصيلة في العاصمة صنعاء بلغت 38 شهيداً و147 جريحاً، فيما بلغ عدد الشهداء في محافظة الجوف 8 شهداء و18 جريحاً مدنياً.

كما بيّنت الوزارة أنّ من بين الضحايا 5 شهداء و31 جريحاً من الأطفال، و11 شهيدة و29 جريحة من النساء، و30 شهيداً و105 جرحى من الرجال.

هذا وأكّدت أنّ الغارات استهدفت الأعيان المدنية والخدمية والمنشآت السكنية والمؤسّسات الصحفية بعدة ضربات عصر الأربعاء 10 أيلول/سبتمبر 2025، ما أدّى إلى سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا.

كما أضافت أنّ عمليات البحث لا تزال جارية عن ضحايا إضافيين، في ظل استمرار جهود الدفاع المدني والإسعاف في انتشال الجثث وإنقاذ المصابين.

/انتهى/

رمز الخبر 1962587

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات