اليمن: 46 شهيداً و165 جريحاً في حصيلة غير نهائية للعدوان على صنعاء والجوف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضحت الوزارة أنّ الحصيلة في العاصمة صنعاء بلغت 38 شهيداً و147 جريحاً، فيما بلغ عدد الشهداء في محافظة الجوف 8 شهداء و18 جريحاً مدنياً.

كما بيّنت الوزارة أنّ من بين الضحايا 5 شهداء و31 جريحاً من الأطفال، و11 شهيدة و29 جريحة من النساء، و30 شهيداً و105 جرحى من الرجال.

هذا وأكّدت أنّ الغارات استهدفت الأعيان المدنية والخدمية والمنشآت السكنية والمؤسّسات الصحفية بعدة ضربات عصر الأربعاء 10 أيلول/سبتمبر 2025، ما أدّى إلى سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا.

كما أضافت أنّ عمليات البحث لا تزال جارية عن ضحايا إضافيين، في ظل استمرار جهود الدفاع المدني والإسعاف في انتشال الجثث وإنقاذ المصابين.

/انتهى/