بزشكيان: إيران تولي أهمية كبيرة لتوسيع علاقاتها مع الدول الإسلامية ودول الجوار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مسعود بزشكيان هنأ الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وشعب بلاده بمناسبة عيد الفطر، وقال: "آمل أن تتعزز وحدة وتماسك الدول الإسلامية ببركات شهر رمضان وعيد الفطر".

وأكد الرئيس الإيراني أن الجمهورية الإسلامية تولي أهمية كبيرة لتعزيز وتوسيع العلاقات مع جيرانها والدول الإسلامية، مضيفا: "نحن حريصون على تطوير العلاقات مع البحرين بشكل أكبر ولن ندخر أي جهد لتسهيل وتسريع توسيع التعاون بيننا".

وفي هذا الاتصال الهاتفي، أعرب ملك البحرين أيضًا عن تهانيه المتبادلة بمناسبة عيد الفطر المبارك لرئيس الجمهورية وشعب بلادنا، وقال: "لدى إيران والبحرين علاقات جوار وود عميقة منذ زمن طويل، واليوم نريد أيضًا تطوير العلاقات بشكل أكبر".

وأشار "حمد بن عيسى آل خليفة" إلى أنه سبق وأن عقد لقاء لا ينسى مع قائد الثورة الإسلامية خلال رحلتي إلى طهران، وطلب من الرئيس أن ينقل تحياته الصادقة إلى قائد الثورة، وقال: "كما أقدر كلماتكم وتوجهاتكم ونوايكم الإيجابية والبناءة تجاه تطوير العلاقات مع الدول المجاورة والمنطقة، وأنا مستعد ومتحمس للقاء شخصي مع فخامتكم لمناقشة الحلول لتطوير العلاقات بيننا".

/انتهى/