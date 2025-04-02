بزشكيان يؤكد على تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون مع الاردن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ الرئيس الايراني مسعود بزشكيان الملك عبدالله بن الحسين ملك الأردن، بعد ظهر اليوم الأربعاء، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتمنى له ولشعب بلاده النجاح والسعادة، مضيفا: "آمل أن تؤدي ثمار شهر رمضان المبارك إلى مزيد من التماسك والوحدة بين الدول الإسلامية وإجماعها على تقديم المزيد من المساعدات الفعالة للدول المظلومة وخاصة أهالي فلسطين وغزة الأبرياء". نحن نعتبر جميع الدول الاسلامية اخواننا الدينيين.

وأعرب الرئيس الإيراني عن قلقه إزاء انتهاك وقف إطلاق النار واستئناف الكيان الصهيوني لجرائمه الوحشية ضد الشعب الأعزل في غزة، كما أدان التصريحات الصادرة بشأن مستقبل غزة، بما في ذلك التهجير القسري لسكان هذه المنطقة، وأضاف: "إن الاتصالات المستمرة بين وزيري خارجية البلدين من شأنها أن تساعد في تعزيز وتقريب مواقف إيران والأردن بشأن مختلف القضايا، بما في ذلك دعم شعب غزة". لن تدخر الجمهورية الإسلامية الإيرانية أي جهد لتعزيز العلاقات وتوسيع التعاون مع دولة الأردن الصديقة والشقيقة.

وفي هذه المحادثة الهاتفية، شكر الملك الأردني أيضًا رئيس بلادنا على هذه الفرصة للتحدث وقال: "أنا سعيد جدًا بالعلاقة المتوسعة بين البلدين وقد وجهت وزير الخارجية الأردني لتعزيز اتصالاته ومشاوراته مع وزير خارجيتكم من أجل تعميق وتوسيع العلاقات مع إيران".

وأعرب الملك عبدالله الثاني عن امتنانه لمواقف بلادنا تجاه التحديات الإقليمية، وخاصة قضية فلسطين وغزة، وقال: "إن الأردن يشعر بالقلق أيضاً إزاء التطورات والتحديات في المنطقة، وآمل أن نتمكن قريباً من لقاء معاليكم شخصياً لبحث والتشاور حول الحلول الكفيلة بتوسيع علاقاتنا وتعزيز التعاون في إدارة التحديات الإقليمية".

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