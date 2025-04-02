بزشكيان: إيران تسعى دائما إلى تعزيز علاقاتها مع الدول الإسلامية وجاراتها بشكل أكبر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس بزشكيان هنأ في اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعد ظهر اليوم الأربعاء، وشعب بلاده بعيد الفطر المبارك، معربا عن أمله في أن تعزز بركات وثمار شهر رمضان وعيد الفطر وحدة وتماسك الدول الإسلامية.

وأكد الرئيس أننا نسعى إلى تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة والإسلامية بشكل أكبر، مضيفا: "نحن ننتظر بفارغ الصبر زيارة فخامتكم إلى إيران والمشاورات والمناقشات الشخصية حول سبل توسيع التعاون بيننا".

وفي هذا الاتصال الهاتفي، تبادل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك مع رئيس وشعب بلادنا، قائلاً: "آمل أن يتقدم البلد الصديق والشقيق إيران ببركات عيد الفطر المبارك على طريق التقدم والسلام والصحة".

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره لهذه المحادثة الهاتفية ووصفها بأنها تجسيد للعلاقات الطيبة بين الدول المجاورة، وقال: "أنا مهتم للغاية بزيارة إيران في أقرب وقت ممكن حتى نتمكن، وتطوير العلاقات مع إيران.

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