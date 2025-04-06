عراقجي: امريكا تحلم بتكرار اتفاق ليبيا مع ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأنه في تصريحاته التي أدلى بها على هامش حضوره في اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي لتقديم تقرير حول آخر مستجدات السياسة الخارجية ومفاوضات إيران مع واشنطن، قال عراقجي في حديثه: "نحن أهل دبلوماسية وحوار، لكن بشكل غير مباشر، ورغم ذلك لم تُعقد حتى الآن أي جولة مفاوضات."

وردًا على تصريحات لأحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، والذي قال إن الرئيس الأمريكي يفضل اتفاقًا مع إيران شبيهًا بالاتفاق الذي عقدته واشنطن مع ليبيا في عام 2003، أجاب عراقجي ساخرًا: "لربما يرون ذلك في أحلامهم!"

كما علّق الوزير الإيراني على الأنباء المتعلقة بعقد اجتماع خاص للرئيس الفرنسي مع وزرائه الرئيسيين وعدد من كبار الخبراء العسكريين والأمنيين بشأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، موضحًا: "من الطبيعي أن يكون لدى كل دولة تقييمها وتحليلها الخاص، لكن إن اتخذوا أي إجراء عملي ضد إيران، فإننا سنعتبرهم شركاء في أي عدوان يُنفذ ضد بلادنا. أما ما نُقل عن هذا الاجتماع، فيبدو أنه كان مجرد جلسة تقييم وتحليل."