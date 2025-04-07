عارف يتوجه إلى مشهد بهدف افتتاح مشروع صناعي مهم

أفادت وكالة مهر للأنباء، فإن من أبرز برامج عارف خلال هذه الزيارة، افتتاح مصنع "خيّام سبهر فولاد" في نيشابور، والمشاركة في مجموعة العمل الخاصة بالزيارة، فضلاً عن عقد لقاءات مع الفاعلين الاقتصاديين والنخب المحلية، والمشاركة في جلسة المجلس الإداري.

كما يرافق عارف في هذه الزيارة التي تستمر يومين عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين. ومن المقرر أن يُعقد المجلس الإداري للمحافظة برئاسة عارف، بحضور مجموعة من الوزراء، ومحافظ خراسان رضوي، وممثلي المحافظة في مجلس الشورى الإسلامي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المحليين ورجال الأعمال في القطاع الخاص.

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