تنفيذ عملية في القدس المحتلة باستخدام أسلحة بيضاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن صحيفة "معاريف" العبرية أن عملية قد حدثت في القدس المحتلة.

وبحسب التقرير، فإن العملية التي تمت باستخدام أسلحة بيضاء أسفرت عن وقوع عدة إصابات.

ولم تُنشر بعد تفاصيل إضافية حول الحادث.

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