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٠٩‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:٣٣ ص

تنفيذ عملية في القدس المحتلة باستخدام أسلحة بيضاء

تنفيذ عملية في القدس المحتلة باستخدام أسلحة بيضاء

أفادت صحيفة عبرية بوقوع عملية ضد صهيونية في القدس المحتلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن صحيفة "معاريف" العبرية أن عملية قد حدثت في القدس المحتلة.

وبحسب التقرير، فإن العملية التي تمت باستخدام أسلحة بيضاء أسفرت عن وقوع عدة إصابات.

ولم تُنشر بعد تفاصيل إضافية حول الحادث.

/انتهى/

رمز الخبر 1956415
یاسر المصری

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