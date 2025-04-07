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٠٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٢:٥٢ م

عراقجي: الكرة الآن في ملعب أمريكا وعليها الرد على اقتراح ايران

عراقجي: الكرة الآن في ملعب أمريكا وعليها الرد على اقتراح ايران

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ان الكرة الآن في ملعب أمريكا بشأن المفاوضات، كما قال أن التكهنات حول أسماء المفاوضين الإيرانيين غير دقيقة، مشيرًا إلى أن مسؤولية أي مفاوضات محتملة ستقع على عاتق وزارة الخارجية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تناول عراقجي بعض الادعاءات التي تشير إلى بدء مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، حيث قال: "إن اقتراح المفاوضات المباشرة، لأسباب تم ذكرها مرارًا، غير مقبول لدينا، لكننا مستعدون لإجراء مفاوضات غير مباشرة عبر سلطنة عمان".

وأضاف: "الآن الكرة في ملعب الولايات المتحدة، وعليها أن ترد على اقتراح الجمهورية الإسلامية، ونحن لسنا على عجلة من امرنا".

وفيما يتعلق ببعض الأسماء التي تم تداولها حول المفاوضين، أوضح عراقجي أن "أي من التكهنات المطروحة غير صحيحة، ولكن من المؤكد أن مسؤولية المفاوضات المحتملة ستكون مع وزارة الخارجية، وإدارتها ستكون تحت إشراف وزير الخارجية".

/انتهى/

رمز الخبر 1956332
یاسر المصری

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