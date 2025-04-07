عراقجي: الكرة الآن في ملعب أمريكا وعليها الرد على اقتراح ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تناول عراقجي بعض الادعاءات التي تشير إلى بدء مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، حيث قال: "إن اقتراح المفاوضات المباشرة، لأسباب تم ذكرها مرارًا، غير مقبول لدينا، لكننا مستعدون لإجراء مفاوضات غير مباشرة عبر سلطنة عمان".

وأضاف: "الآن الكرة في ملعب الولايات المتحدة، وعليها أن ترد على اقتراح الجمهورية الإسلامية، ونحن لسنا على عجلة من امرنا".

وفيما يتعلق ببعض الأسماء التي تم تداولها حول المفاوضين، أوضح عراقجي أن "أي من التكهنات المطروحة غير صحيحة، ولكن من المؤكد أن مسؤولية المفاوضات المحتملة ستكون مع وزارة الخارجية، وإدارتها ستكون تحت إشراف وزير الخارجية".

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