الرئیس الایرانی: على امريكا ان تثبت انها تسعى إلى مفاوضات حقيقية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد الرئيس بزشكيان أن ايران تؤمن بالمفاوضات، لكنها لن تتفاوض مهما كان الثمن، وعلى الولايات المتحدة ان تثبت انها تسعى الى مفاوضات حقيقية.

وفي لقاء مساء الأحد مع ممثلي الأحزاب والمنظمات الشعبية، أشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة تغيير السلوك التنظيمي، وعن الحل الرئيسي لتحقيق هذا الهدف وقال: "لا يمكن إصلاح الحكومة بتغيير الأفراد، وتغيير السلوك التنظيمي لن يتحقق في عام أو عامين، بل يحتاج إلى عقد من الزمن.. وفقا للبحث العلمي، لا تقوم أي منظمة بتغيير سلوكها بناء على سلوك المدير".

في جزء آخر من خطابه حول السياسة الخارجية، قال بزشكيان: "بمناسبة عيد الفطر، أجريتُ محادثات هاتفية مع جميع قادة المنطقة. علاقاتنا مع هذه الدول الآن أفضل بكثير مما كانت عليه في الماضي، لكن مسألة المفاوضات مع الولايات المتحدة مختلفة. عندما تمارس علينا دولة مثل أمريكا ضغوطًا شاملة وتهددنا يوميًا، فكيف لنا أن نتفاوض معها".

وأضاف الرئيس الايراني: "نحن نؤمن بالتفاوض، ولكن ليس تحت الذل.. نحن نتفاوض مع العالم أجمع وليس لدينا خلافات مع أحد، ولكننا لن نخضع للإذلال ولن نتفاوض بأي ثمن".

وتابع|: "نحن لا نبحث عن الحرب أو خلق التوتر أو صنع القنابل النووية وقد أثبتنا ذلك"، مؤكدا: "اننا نريد اجراء المفاوضات، ولكن يجب عليهم أيضاً أن يثبتوا أنهم يسعون الى مفاوضات حقيقية".

وشدد الرئيس بزشكيان: "أن إيران لا تنوي استخدام قدراتها النووية لأغراض غير سلمية وهذا ليس مجرد رأيي، بل هي فتوى دينية من قائد الثورة الاسلامية".

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