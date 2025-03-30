عدوان امريكي يستهدف بعدة غارات محافظتي صنعاء وصعدة في اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العدوان الأمريكي عاود استهداف شرق مدينة صعدة بغارتين، كما شن غارتين على منطقة بني معاذ في مديرية سحار.

وكان العدوان الأمريكي شن خلال الساعات الماضية ثلاث غارات على شرق مدينة صعدة، وأربع غارات على مديرية آل سالم، وغارتين على منطقة العصايد بمديرية كتاف خلفت اضراراً واسعة في الممتلكات العامة والخاصة.

كما شن العدوان الأمريكي فجر اليوم الاحد، ثلاث غارات على مديرية بني مطر في محافظة صنعاء.

وأوضح مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن العدوان الأمريكي استهدف بثلاث غارات جوار جبل النبي شعيب في مديرية بني مطر.

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