  1. الدولية
  2. آسيا والمحيط الهادئ
٠٧‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ٤:٥٦ م

سلاح صيني جديد ضد ستارلينك

سلاح صيني جديد ضد ستارلينك

يزعم باحثون صينيون أنهم طوروا أول "محرك ضاغط" في العالم لسلاح الموجات الدقيقة عالية الطاقة، وهو جهاز قادر على توليد طاقة تصل إلى 20 جيجاوات لمدة 60 ثانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء يعتقد باحثون صينيون أن هذا التطوير قد يشكل تهديدًا لمجموعات الأقمار الصناعية الكبيرة في المدارات المنخفضة، بما في ذلك أقمار ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس الأمريكية للتكنولوجيا.

/انتهى/

رمز الخبر 1968190

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات