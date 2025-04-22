كم تم إنفاقه على محطة بوشهر النووية وما هي الفوائد التي حصلت عليها؟

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي اليوم الاربعاء: "محطة بوشهر النووية بنيت بقرض بنكي وليس بميزانية بناء".

واضاف اسلامي خلال زيارته لمقر القيادة العامة للحرس الثوري: "تم إنفاق 1.87 مليار دولار على بناء محطة الطاقة هذه".

وأوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: "خلال 11 عامًا من التشغيل، أنتجت هذه المحطة 72 مليار كيلووات/ساعة من الكهرباء".

وأشار اسلامي الى انه بدلا من إنتاج هذه الكمية من الكهرباء التى نتجت في محطة الطاقة الحرارية، كان يجب استخدام 110 ملايين برميل من النفط، وبذلك تم توفير 8 مليارات دولار.

كما قال: "يحتوي الماء الثقيل على حوالي 300 نوع من المشتقات التي تستخدم في مجالات مختلفة مثل الطب والصناعة والالكترونيات الدقيقة والصناعات المختلفة، وهو مادة مؤثرة اليوم".

وتابع: "كل كيلوغرام من الماء الثقيل يساوي حوالي 1000 دولار، والميثانول الذي ننتجه من الماء الثقيل ونصدره الآن، كل طن يساوي 1.2 مليون دولار، ونحن نصدره".

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