أميركا تهدد الصين مجددا بالعقوبات الاقتصادية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن بلومبرغ، أن مجلس الأمن القومي الأميركي هدد الصين اليوم بأنه لن يبقى صامتا في مواجهة الإجراءات التجارية التي تعتبرها واشنطن "غير عادلة". مضيفا واشنطن لن تتسامح أبدا مع الفنتانيل الصيني وممارسات التجارة غير العادلة.

يذكر أنه مع وصول دونالد ترامب إلى السلطة، دخلت حكومته في حرب تجارية متوترة مع الصين وفي الوقت الحالي، وصلت الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية إلى 145%، وردت بكين بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على السلع الأميركية.

هذا وقد اتهمت أميركا الصين بإساءة استغلال التجارة الحرة وتهريب المخدرات مثل الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، واستخدام هذه المواد كذريعة لفرض رسوم جمركية أعلى على الواردات من الصين.

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