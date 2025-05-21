نائب رئيس أركان القوات المسلحة البيلاروسية یلتقی مع القائد العام اللواء موسوي

وأفادت كالة مهر للأنباء، أن العميد فلاديمير نيكولايفيتش كوبرانيوك التقى وأجرى محادثات مع القائد العام للقوات المسلحة اللواء السيد عبد الرحيم موسوي في مقر قيادة جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد الجانبان خلال لقاء نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية بيلاروسيا العميد فلاديمير نيكولايفيتش كوبرانيوك، والقائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء السيد عبد الرحيم موسوي، على ضرورة تعزيز التفاعلات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الشؤون التعليمية وتبادل الخبرات وتطوير العلاقات الدفاعية والعسكرية.

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