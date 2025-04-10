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١٠‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٤:٥٨ م

السيد الحوثي: الكيان الصهيوني نكث الاتفاق في غزة بتشجيع ودعم أميركي مفتوح

السيد الحوثي: الكيان الصهيوني نكث الاتفاق في غزة بتشجيع ودعم أميركي مفتوح

أكد قائد حركة أنصارالله اليمنية السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي أن العدو الإسرائيلي اتجه إلى النكث باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بتشجيع ودعم أميركي مفتوح، مشددا على أن الاحتلال اتجه بكل عدوانية إلى الاستهداف الشامل والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في كلمة مباشرة له حول آخر تطورات العدوان على غزة وآخر المستجدات الإقليمية والدولية قال السيد الحوثي: حرصنا بتوفيق الله إلى التحرك في الإسناد منذ بداية النكث الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وأضاف أن العدو الإسرائيلي اتجه إلى النكث بالاتفاق في قطاع غزة بتشجيع ودعم أميركي مفتوح.

وأوضح أن العدو الإسرائيلي لم يفِ بالتزاماته في المرحلة الأولى من الاتفاق، ولم يدخل في تنفيذ المرحلة الثانية منه.

ولفت إلى أن العدو الإسرائيلي اتجه بكل عدوانية إلى الاستهداف الشامل والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وبين أنه و: مع بداية تنفيذ الاتفاق كان الشعب الفلسطيني قد حظي بشيء يسير من الهدوء لأن الوضع صعب من الأساس نتيجة التدمير لكل شيء.

وشدد على أن: العدو الإسرائيلي باستئناف عدوانه يضيف مأساة على مأساة للشعب الفلسطيني.

رمز الخبر 1956479

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