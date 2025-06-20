شمخاني في رسالة إلى قائد الثورة بعد إصابته: أنا حي ومستعد للفداء.. والنصر قريب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وجه مستشار قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، علي شمخاني، رسالة إلى السيد علي الخامنئي وشعب إيران، بعد إصابته في عدوان إسرائيلي، أكّد فيها أنّه لا يزال على قيد الحياة ومستعد للتضحية.

ونقل شمخاني، الذي نُقل إلى المستشفى في صباح 13 حزيران/يونيو الجاري إثر إصابته بجروح خطيرة جرّاء عدوان إسرائيلي على منزله، أصبح في حالة طبية مستقرة.

وقال شمخاني في رسالته: "كتب الله لي أن أبقى لأواجه الأعداء، والسكوت في هذه المرحلة خيانة للشهداء".

وأضاف موجّهاً حديثه إلى الأعداء: "اللعب بالنار لن ينتهي سوى بهزيمتكم".

وأكّد الأدميرال الإيراني أنّ "اسم إيران سيظل متألقاً في علّو التاريخ"، لافتاً إلى أنّ "ابتسامة الشهداء ستكون مرآة لمستقبلنا".

ويأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي، منذ 13 حزيران/يونيو، عدوانه على عدّة مناطق في إيران، لا سيما محافظة طهران، حيث استهدف عدداً من الشخصيات والقيادات العسكرية الإيرانية، إضافةً إلى علماء نوويين ومدنيين عزّل.

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