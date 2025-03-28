شمخاني: إيران لن ترضخ ابدا للتهديدات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تناول علي شمخاني اليوم في تصريحات صحفية، سياسات الولايات المتحدة تجاه إيران والنهج الدبلوماسي الإيراني تجاه اتصالات واشنطن.

وأكد مستشار قائد الثورة الاسلامية أن الولايات المتحدة انتهجت باستمرار استراتيجية متعددة الأبعاد ضد إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وقال: "منذ بداية الثورة الإسلامية، استخدمت الولايات المتحدة حزمة متكاملة ضد إيران، شملت التهديدات العسكرية، والحرب النفسية، والتدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية، وهذا ليس جديدًا".

وأكد أن إيران تدرك تمامًا هذا النهج ولا تعتبره تكتيكًا غير متوقع، وشدد على صمود إيران في مواجهة الضغوط الخارجية، مشيرًا إلى أن الأمة الايرانية لن ترضخ أبدًا للتهديدات.

وأوضح: "نأخذ كل تهديد على محمل الجد، ولكن ليس من باب الاستسلام، بل من باب التصدي له. لم تقبل الأمة الإيرانية الاستسلام قط، ولن تقبله أبدًا. نؤمن إيمانًا راسخًا بأن السبيل الوحيد للمضي قدمًا للولايات المتحدة هو التعامل مع إيران على أساس عادل ومنطقي".

وفي إشارة إلى رد إيران على رسالة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أوضح شمخاني أن الرد صاغته جهات حكومية مختصة، وعكس نبرة مدروسة ومنضبطة.

وفي حين كانت للولايات المتحدة قناة اتصال مفضلة، اختارت إيران إرسال ردها عبر عُمان، الدولة التي غالبًا ما كانت وسيطًا في التبادلات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن.

وأضاف: "أُرسل الرد إلى الأمريكيين عبر القناة العمانية. كانت الولايات المتحدة تفكر في قناة أخرى، لكن إيران اختارت عُمان كوسيلة للتواصل".

وأوضح شمخاني أن إيران لطالما انخرطت في حوارات غير مباشرة مع الولايات المتحدة، وقد أكدت هذه الرسالة استعداد طهران لمثل هذه المناقشات في ظل ظروف محددة.

لطالما أجرت إيران محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة. وقد أكدت هذه الرسالة استعداد إيران للمفاوضات غير المباشرة، شريطة أن تكون هذه المحادثات على قدم المساواة. وفي حال استيفاء هذا الشرط، يُمكن اتخاذ خطوات إضافية نحو الحوار.

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